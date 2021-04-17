В Словении посоветовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС

Словенский Национальный институт общественного здоровья (NJIZ) посоветовал властям закупить российскую вакцину «Спутник V» до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Об этом сообщает агентство STA.

«Консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения EMA, включая российскую "Спутник V"», — сообщил представитель института. Как рассказала глава группы Бояна Беович, закупленные препараты будут находиться на так называемых карантинных складах. Использовать их можно будет сразу после одобрения европейским регулятором, отмечает РИА Новости.

Ранее в апреле власти Словении освободили от необходимости отбывать 10-дневный карантин тех, кто привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Аналогичное решение было принято в отношении препарата компании Johnson&Johnson. Ранее действие постановления распространялось на вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Российский препарат «Спутник V» разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.