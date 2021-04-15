Словения освободила привитых «Спутником V» от карантина при въезде в страну

Власти Словении освободили от необходимости отбывать 10-дневный карантин лиц, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии правительства страны.

Помимо «Спутника V», аналогичное решение было принято в отношении препарата компании Johnson&Johnson. Ранее действие постановления распространялось на вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Уточняется, что сертификат о вакцинации должен быть заполнен на английском или словенском языках. Прививку нужно будет сделать не менее чем за 21 день до въезда в республику.

14 апреля стало известно, что в Сербии началось производство «Спутника V». В Российском фонде прямых инвестиций подчеркнули, что производство на базе института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» соответствует самым строгим стандартам. Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить российскую вакцину.

11 апреля комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, оценил сроки поставок российского препарата «Спутник V» в Европу. Он отметил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучит прививку, однако одобрение препарата в Европе не приравнивается к возможности производить его в нужных количествах. Бретон заявил, что на наращивание мощностей уйдет несколько месяцев. «Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — "Спутник V" придет попросту слишком поздно», — подытожил еврокомиссар.