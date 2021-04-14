Ученые заявили об эффективности даже одной дозы «Спутника V»

Аргентинские ученые заявили об эффективности даже одной дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Данные соответствующего исследования сообщили в пресс-службе правительства Аргентины, передает РИА Новости.

Как выяснили специалисты, даже при использовании одной дозы вакцина вызывает высокий иммунный ответ. Так, антитела в этом случае появились у 94 процентов из 288 человек, принявших участие в исследовании. При этом количество антител у тех, кто ранее переболел и получил одну дозу, было в 4,6 раза выше, чем у получивших две дозы вакцины, но не переболевших.

Отмечается, что 96 процентов людей младше 60 лет имеют антитела уже на 21-й день после вакцинации одной дозой. Среди людей старше 60 лет таких 89 процентов.

Аргентинские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» 23 декабря прошлого года. До этого правительство страны подписало договор на поставку десяти миллионов доз российского препарата.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки, которые вызывают реакцию иммунитета и способствуют возникновению антител.