В Аргентине оценили результаты применения «Спутника V»

Власти Аргентины считают обнадеживающими результаты применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Такую оценку дала помощник президента страны Сесилия Николини, сообщает РИА Новости.

По словам Николини, результаты вакцинации «Спутником V» обнадеживающие не только с точки зрения безопасности и эффективности, но и с точки зрения незначительных побочных эффектов. При этом она отметила, что Аргентина заинтересована в доступе к другим российским вакцинам против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Николини объяснила, что в Аргентине доверяют российской науке и технологическому развитию и уверены, что эти препараты будут такими же качественными.

Николини добавила, что Аргентина планирует начать производство «Спутника V» через 12-18 месяцев, точные сроки должна определить определить лаборатория вместе с экспертами и специалистами. Кроме того, необходимо время на обустройство завода, передачу технологий, поставки оборудования и поиски сотрудников.

Аргентинские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» 23 декабря. До этого правительство страны подписало договор на поставку десяти миллионов доз российского препарата. Президент Аргентины Альберто Фернандес привился вакциной 21 января. 24 декабря страна получила первую партию препарата в размере 300 тысяч доз.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют возникновению антител.