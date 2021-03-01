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Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения в ЕС

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V», несмотря на то, что вакцина еще не зарегистрирована в Евросоюзе и одобрение на ее использование не выдается. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Игорь Матович. Его слова приводит Reuters.

Сообщается, что самолет с первым грузом доз препарата приземлился в городе Кошице на востоке страны. Власти Словакии закупили два миллиона доз российской вакцины, первый миллион предполагается доставить в течение марта и апреля. Вакцинация с использованием «Спутник V» начнется в течение двух недель.

Днем ранее премьер-министр соседней Чехии Андрей Бабиш и президент Милош Земан заявили, что обдумывают такой же шаг. Они рассматривают вариант использования вакцины из России без разрешения европейского регулятора из-за чрезмерно высокого темпа распространения коронавируса нового типа.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.

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