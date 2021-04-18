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Раскрыто число погибших в катастрофе поезда в Египте

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Фото: Мухамед Асад / РИА Новости

Число погибших в железнодорожной катастрофе, произошедшей в Египте, достигло 11 человек. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что пострадали 98 человек. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести расследование и незамедлительно выплатить компенсацию семьям погибших.

Ранее 18 апреля пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте. Он направлялся в Каир из города Мансура. Поезд перевернулся недалеко от железнодорожной станции в провинции Кальюбия.

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