Раскрыто число погибших в катастрофе поезда в Египте

Число погибших в железнодорожной катастрофе, произошедшей в Египте, достигло 11 человек. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что пострадали 98 человек. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести расследование и незамедлительно выплатить компенсацию семьям погибших.

Ранее 18 апреля пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте. Он направлялся в Каир из города Мансура. Поезд перевернулся недалеко от железнодорожной станции в провинции Кальюбия.