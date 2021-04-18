Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте

В Египте пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли восемь человек, еще как минимум 20 пострадали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местный телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, поезд направлялся в Каир из города Мансура, он перевернулся недалеко от железнодорожной станции в провинции Кальюбия. Сколько людей находились внутри поезда, пока не сообщается.

Министр транспорта и коммуникации Камель аль-Вазир выехал к месту происшествия вскоре после того, как узнал о крушении. Причину трагедии должна будет разобрать срочная техническая комиссия.

В начале апреля поезд с примерно тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов на Тайване, в результате погибли или остались под завалами десятки людей. По последним данным, как минимум 40 человек погибли, более 60 пострадали.