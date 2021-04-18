Финансовый аналитик рассказал о плане США сделать доллар по 125 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о плане США сделать доллар по 125 рублей. Его цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Демуры, власти США имеют достаточно «опосредованное отношение» к динамике рубля, однако подтверждают «давно намеченные Вашингтоном цели».

«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», — предупредил эксперт. Аналитик не уточнил, в какие сроки США хотят реализовать свой план по подрыву российской валюты. Он добавил, что существует риск возникновения «очень быстрой инфляции».

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал срок открытия у рубля «второго дыхания». Зельцер отметил, что сейчас сложно строить какие-либо прогнозы из-за неопределенной ситуации в экономике и международной политике, однако «при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года».

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановится до уровня, который был до пандемии коронавируса, уже в текущем году.