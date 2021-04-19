С 26 апреля покупать доллары и евро станет проще, следует из сообщения на сайте Московской биржи. С этого дня ожидается существенное смягчение условий торгов этими валютами.

Розничные инвесторы получат возможность покупать и продавать доллары в количестве от одной единицы и евро в количестве от одного евроцента.

Такое решение площадка объяснила массовым притоком розничных инвесторов. По итогам 2020 года число открытых брокерских счетов достигло восьми миллионов. В начале этот показатель возрос до 11 миллионов.

По словам главы департамента валютного рынка Московской биржи Андрея Скабелина, брокерские счета активно используются гражданами для покупки иностранной валюты, в том числе в бытовых целях.

До сих пор минимальные лоты на покупку долларов и евро на Московской бирже равнялись тысяче единиц. Таким образом, они были снижены в тысячу и сто тысяч раз соответственно.