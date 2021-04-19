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Названы подорожавшие на четверть овощи

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Оператор фискальных данных «Такском» в своем исследовании, выдержки из которого приводит ТАСС, назвал овощи, подорожавшие в марте на четверть в годовом выражении.

Ими оказались картофель, морковь и свекла. По данным авторов, средняя цена картофеля в марте составила 49 рублей за килограмм. Объем продаж вырос на шесть процентов в годовом исчислении, цены — на 25 процентов.

Курс доллара от TradingView

Морковь в марте в среднем стоила 63 рубля за килограмм, свекла — 56 рублей. Их стоимость выросла на 24 и 29 процентов соответственно.

При этом помидоры в российских магазинах подорожали в среднем на пять процентов — до 206 рублей за килограмм, огурцы — на три процента, до 140 рублей за килограмм, перец — на 16 процентов, до 354 рублей за килограмм.

В конце прошлого года правительство, крупнейшие ретейлеры и производители заключили соглашение об установлении фиксированных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар на фоне их резкого подорожания. Изначально соглашение было рассчитано до апреля, впоследствии его продлили до июля.

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