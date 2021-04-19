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Кремль оценил уровень бедности в России

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Кремле оценили уровень бедности в России. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на фоне пандемии коронавируса он вырос, но рост удалось сдержать благодаря точечным мерам поддержки граждан. Его слова приводит ТАСС.

«И все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — прокомментировал Песков.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать слова бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее выступил с критикой Росстата. Предприниматель указывал, что реальное число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в действительности может оказаться в разы больше, чем показывает статистика ведомства.

В Кремле указали, что Росстат оперирует большим массивом данных, и власти ориентируются в первую очередь на эти сведения. «Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом, и, конечно, правительство в первую очередь ориентируется на те данные, которые выдает Росстат», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в апреле Росстат объявил, что в прошлом году уровень бедности в стране упал до 12,1 процента, это на 300 тысяч человек меньше, чем в 2019-м. Главной причиной такой динамики ведомство назвало веерные выплаты на фоне пандемии коронавируса.

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