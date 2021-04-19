Продюсер Верки Сердючки объяснил слова о ее серьезной болезни

Юрий Никитин, продюсер артиста Андрея Данилко (известен под сценическим образом Верки Сердючки), объяснил слова о его серьезной болезни. Он заявил «Газете.Ru» в понедельник, 19 апреля, что его фраза была вырвана из контекста, и что с исполнителем все в порядке.

Никитин подчеркнул, что состояние здоровья Данилко «прекрасное», и что артист в настоящее время «готовится к работе».

Ранее в понедельник сообщалось, что Никитин заявил о серьезной болезни Данилко. Отмечалось, что над выздоровлением исполнителя «трудится большая группа специалистов» со всей Европы.

В 2019 году у Данилко возникли проблемы с сердцем на съемках новогоднего шоу. Артист был бледен и после каждого номера приходил в гримерку мокрым от пота.