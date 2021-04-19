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Продюсер Верки Сердючки рассказал о ее серьезной болезни

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Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Юрий Никитин, продюсер украинского музыканта Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о его серьезной болезни. Он заявил об этом в эфире передачи «Зірковий шлях», выпуски которой опубликованы в YouTube.

По словам Никитина, у артиста «более серьезные проблемы со здоровьем», чем может показаться.

«Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу», — сказал продюсер.

Никитин добавил, что Данилко уже в прекрасной форме по сравнению с «депрессиями, которые у него были после 2007 года». Музыкант очень долгое время совсем не мог творить, генерировать идеи и выступать, пояснил он.

В феврале 2020 года Данилко заявил, что певца Melovin могли засудить на «Евровидении» в 2018 году из-за скандала с Россией на предыдущем музыкальном конкурсе. По его словам, так специально наказали Украину — не дали ни одного балла, «потому что был скандал тогда с Россией».

В 2019-м у артиста Андрея Данилко возникли проблемы с сердцем во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» для телеканала «Украина». 46-летний Данилко почувствовал себя плохо еще до начала своего выступления: он был бледен, с трудом говорил и после каждого номера возвращался в гримерку «полностью мокрым от пота».

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