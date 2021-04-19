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На Кубе объявили преемника Рауля Кастро

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Фото: Globallookpress.com

Президент Кубы Мигель Диас-Канель избран первым секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии страны. Об этом сообщается на сайте партии.

Преемника Рауля Кастро на посту первого секретаря ЦК Компартии, а также членов комитета, объявили на пленарном заседании восьмого съезда политического объединения в понедельник, 19 апреля, в Гаване. На мероприятии присутствовал и сам Кастро.

О том, что Рауль Кастро собирается покинуть пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии, стало известно 16 апреля. При этом сообщалось, что 89-летний политик продолжит влиять на политическую элиту.

Таким образом, на Кубе завершается многолетняя эпоха правления революционеров братьев Кастро, которые пришли к власти в государстве в 1959 году.

Рауль Кастро — младший брат революционера Фиделя Кастро. Он занимал пост главы государства с 2008-го по 2018 год. С 2011-го политик возглавляет ЦК Коммунистической партии. После победы революции в 1959 году Рауль Кастро на протяжении 50 лет был военным министром.

Мигель Диас-Канель возглавил Кубу в октябре 2019 года.

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