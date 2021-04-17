В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро

Сотрудники ЦРУ в 1960 году готовили покушение на кубинского политика Рауля Кастро, об этом сообщается на сайте архива по национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона.

Согласно рассекреченным документам, высокопоставленные чиновники предложили пилоту самолета, перевозившему Кастро из Праги в Гавану, десять тысяч долларов после успешного завершения операции. Пилот должен был попытаться организовать авиакатастрофу.

Он попросил власти США позаботиться о его сыновьях, если сам умрет. Позже сотрудники ЦРУ в Гаване получили телеграмму об отмене плана, но пилот об этом не знал. Однако по возвращении он сообщил, что ему не представилось «возможности устроить аварию»‎.

Ранее сообщалось, что первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро собирается покинуть свой пост. Ожидается, что его должность перейдет преемнику 19 апреля. Таким образом, на Кубе завершится многолетняя эпоха правления братьев Кастро, которые пришли к власти в 1959 году.

Рауль Кастро — младший брат революционера Фиделя Кастро. Он занимал пост главы государства с 2008 по 2018 год. С 2011 года политик возглавляет ЦК Коммунистической партии. После победы революции в 1959 году Рауль Кастро на протяжении 50 лет был военным министром.