Названа настоящая причина гибели российского лыжника во время соревнований

Названа настоящая причина гибели российского лыжника во время Авачинского марафона. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Eurosport.ru.

По словам очевидца ЧП Михаила Причинина, находившегося возле трассы марафона, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. «Он упал недалеко от нас, на середине трассы. Подбежали к нему, сняли лыжи, отнесли на обочину. Дерева не было, никто в это время ничего не снимал», — рассказал он. Очевидец добавил, что спасатели и врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать мужчину, но это оказалось невозможно.

18 апреля сообщалось о гибели лыжника, который ударился головой о дерево, не вписавшись в поворот. Издание Kamtoday опровергло эту информацию, заявив, что пострадавший лыжник находится в больнице в стабильном состоянии. Тогда же власти региона уточнили, что во время соревнований умер лыжник 1960 года рождения.

В январе стало известно о смерти американского хоккеиста Бернхарда Калау. Мужчина разбился в ходе спуска на лыжах, врезавшись в дерево. Американцу было 22 года.