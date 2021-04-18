Лыжник врезался головой в дерево и погиб

На любительских соревнованиях по лыжным гонкам в Камчатке погиб один из участников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла во время Всероссийского Авачинского марафона. 56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево. Имя погибшего не сообщается.

В январе стало известно о смерти американского хоккеиста Бернхарда Калау. Мужчина разбился в ходе спуска на лыжах, врезавшись в дерево. Американцу было 22 года.

В 2012 году в Сыктывкаре погиб 19-летний лыжник, участвовавший в соревнованиях по спортивному ориентированию. Смерть наступила в результате столкновения с другим лыжником. Оба спортсмена спускались по двум сторонам крутого склона навстречу друг другу.