В Турции открестились от одобрения производства «Спутника V»

Те, кто якобы сообщал об одобрении производства российской вакцины «Спутник V» в Турции, открестились от этой информации: сообщение оказалось ошибкой журналиста, передает РИА Новости.

Об этом журналистам заявил член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», — приводит агентство его слова о газете Yeni Safak.

Об якобы выданном одобрении турецких властей сообщалось ранее 19 апреля.

14 апреля производство российской вакцины началось в Сербии. Она стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V».

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.