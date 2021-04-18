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Макрон не увидел возможности использования вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит возможности использования российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе для ускорения вакцинации, так как она пока не одобрена европейским санитарным регулятором. Его слова приводит ТАСС.

«Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что она сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства», — пояснил французский лидер.

Ранее в Словении Национальный институт общественного здоровья (NJIZ) посоветовал властям закупить российскую вакцину «Спутник V» до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Там пояснили, что препараты сначала будут находиться на так называемых карантинных складах.

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