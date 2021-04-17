Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад определить красные линии в отношениях с Россией. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу CBS.

«Думаю, мы должны обозначить четкие красные линии с Россией», — заявил Макрон. В частности, речь идет и о введении санкций после любого «неприемлемого поведения» президента России Владимира Путина, отметил он. По его словам, западным странам важно четко заявить о своей позиции, когда они не согласны с российским лидером.

«Это единственный способ вызвать доверие. Думаю, что одних санкций недостаточно, это лишь часть мер. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для него нужен авторитет», — пояснил французский лидер. При этом Макрон сказал, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена начать диалог с Россией.