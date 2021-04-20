Диетолог предупредила об опасности еды быстрого приготовления

Еда быстрого приготовления дает человеку быстрое ощущение сытости, однако не содержит полезных веществ и не позволяет организму получить достаточное количество энергии. Об этом «Правде.Ру» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

По словам врача, такая пища опасна тем, что имеет в составе желатиноподобные ингредиенты, которые быстро разбухают и дают чувство насыщения. Однако в ней нет жиров, углеводов и белков, они заменены компонентами с высоким содержанием глютена, усилителями вкуса и добавками.

«Если клетки голодают, то не будет вырабатываться достаточное количество энергии. Тогда человек начинает жаловаться на слабость, отсутствие жизненных сил, плохой сон. Все это негативно сказывает на общем самочувствии», — предупредила Мойсенко.

Она напомнила, что организму требуются белки, жиры, углеводы, витамины и антиоксиданты, чтобы восполнить энергетические потери. Еда быстрого приготовления дать их не может. Кроме того, здоровой пищи такого плана не существует, заключила специалист.

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