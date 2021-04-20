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Боровой обвинил силовиков в прослушке его разговоров ради убийства Дудаева

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Константин Боровой
Константин Боровой
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Российский политик Константин Боровой, во время телефонного разговора с которым, как считается, произошла ликвидация лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, обвинил силовиков в прослушке ради его убийства. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Мне казалось, что это невозможно, но, видите, оказалось, что возможно», — посетовал он.

В то же время Боровой признал, что привык жить в этой атмосфере постоянной слежки, «и это было нормально, что контакты с Дудаевым прослушивались».

«У меня никогда не было никаких сомнений, что они могут это использовать для совершения уголовного преступления», — сказал он.

Ранее бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов раскрыл подробности срыва переговоров первого президента постсоветской России Бориса Ельцина с Джохаром Дудаевым перед началом ввода федеральных войск в Чечню в 1994 году.

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