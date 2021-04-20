Instagram удалил видео депутата с исполнением гимна России

Instagram удалил видео, на котором анапский муниципальный депутат Амазасб Эйриян поет российский гимн, из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает издание «Подъем».

Эйриян подпевал гимну, услышав его по радио, и записывал себя в сторис Instagram. Позже администрация Instagram уведомила его, что видео было удалено, так как в нем присутствовал фрагмент, который он не имел права использовать без разрешения. Депутат попытался обжаловать блокировку, но не смог разобраться, так как все было написано на английском.

«Это беспредел, вмешательство в нашу внутреннюю жизнь. Нам на Олимпиадах не дают включать гимн, а тут я, находясь в своей стране, еду и пою — и мне тут его запрещают петь!» — заявил Эйриян. Он добавил, что собирается обратиться в Роскомнадзор с жалобой на американскую соцсеть.

Авторские права на использование российского гимна в Instagram принадлежат создателям немецкого сериала Alles was zählt. Ранее авторские права на гимн России принадлежали американской компании Broadcast Music, Inc., но Роскомнадзор успешно оспорил это, напомнив, что государственные символы не являются объектами авторского права.