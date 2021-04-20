Полиция призвала воздержаться от участия в несанкционированной акции в Москве

Полиция Москвы призвала воздержаться от участия в несанкционированной акции, запланированной на 21 апреля. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В полиции напомнили об ответственности за незаконные действия. В частности, в Москве до сих пор действует режим повышенной готовности, предусматривающий запреты и ограничения на проведение публичных мероприятий. Кроме того, закон запрещает несогласованные акции вблизи зданий, где расположены органы госвласти.

В МВД выразили обеспокоенность из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией в условиях массового скопления людей.

Ведомство пообещало предпринять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка, нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Сторонники Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), призвали 21 апреля выйти на акции в его поддержку, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта СМИ сообщили об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных на территории исправительной колонии №3. Несколько специалистов— в том числе терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр —провели осмотр осужденного в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ, назначили обследование нижних конечностей, капельницы с глюкозой, белками и витаминами.