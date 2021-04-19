Навального осмотрели терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 во Владимирской области, регулярно осматривали гражданские врачи. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на источник во ФСИН.

Уточняется, что несколько специалистов— в том числе терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр —провели осмотр осужденного в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ, назначили обследование нижних конечностей, капельницы с глюкозой, белками и витаминами.

Ранее стало известно о решении перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы. Решение о переводе приняла комиссия врачей медико-санитарной части № 33 ФСИН России. Больница для осужденных располагается на территории исправительной колонии №3 во Владимирской области.

13 апреля сообщалось об улучшении здоровья Навального. Однако в начале апреля у него обнаружили симптомы ОРЗ. Первые сообщения об ухудшении его здоровья появились в конце марта.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному по делу «Ив Роше» условного срока на реальный . После условного приговора его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка. Навальный должен находиться в колонии 2 года 6 месяцев.