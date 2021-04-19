Генпрокуратура обратилась к желающим пойти на несогласованные акции

Генпрокуратура России обратилась к желающим пойти на несогласованные акции протеста, предупредив об ответственности за участие в них. Об этом в ведомстве сообщили «Ленте.ру».

В прокуратуре также напомнили, что призывы к участию к несанкционированных акциях грозят административным арестом. «В сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. Размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ», — говорится в сообщении.

При этом вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность образует состав статей 150 и 151.2 УК РФ, добавили в ведомстве.

Днем 19 апреля подобное сообщение опубликовало МВД России. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, согласно закону, запрещено проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям органов власти и экстренных оперативных служб.

Ранее сторонники учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста.