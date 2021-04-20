Истребители Германии, Дании и Финляндии возле российских Ту-160 попали на видео

Истребители Военно-воздушных сил Германии, Дании и Финляндии, поднятые на сопровождение российских бомбардировщиков Ту-160, попали на видео. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале. На них видно, как самолеты подлетают и следуют рядом с российскими.

Как сообщалось, Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет над Балтийским морем. В Минобороны России отмечали, что на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

19 апреля сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем.