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Истребители Германии, Дании и Финляндии возле российских Ту-160 попали на видео

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Истребители Военно-воздушных сил Германии, Дании и Финляндии, поднятые на сопровождение российских бомбардировщиков Ту-160, попали на видео. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале. На них видно, как самолеты подлетают и следуют рядом с российскими.

Как сообщалось, Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет над Балтийским морем. В Минобороны России отмечали, что на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

19 апреля сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем.

Предыстория: Германия, Дания и Финляндия подняли истребители из-за российских Ту-160
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