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Германия, Дания и Финляндия подняли истребители из-за российских Ту-160

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Истребители ВВС Германии, Дании и Финляндии подняли свои истребители с целью сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160 при плановом полете над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Продолжительность полета составила около восьми часов. В министерстве заверили, что российские ракетоносцы выполняли полет над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии», — отмечается в сообщении.

29 марта сообщалось о двух стратегических российских ракетоносцах Ту-160, которые выполняли полет над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении истребителей МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Однако сообщений о сопровождении других государств не поступало.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

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