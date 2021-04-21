Азербайджан ответил на обвинения в угрозе территориальной целостности Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на обвинения в угрозе территориальной целостности Армении, прозвучавшие после заявления президента Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

«Как и всегда, президент Азербайджанской Республики высказал свою точку зрения достаточно четко и конкретно. Если МИД Армении хочет преподнести то, что слышит, так, как ему хочется, это уже свидетельствует об их ненавистных намерениях», — сказала официальный представитель МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, речь идет не об угрозе территориальной целостности Армении, а о решимости отреагировать на любую угрозу в отношении Азербайджана.

«Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы» в случае, если Ереван не сделает это добровольно. МИД Армении назвал подобное заявление Баку посягательством на территориальную целостность страны.

Зангезурский коридор должен соединить Нахичеванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении.