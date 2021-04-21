Россияне начали тщательнее выбирать жилье

Поведение покупателей жилья в России изменилось на фоне угасания ажиотажного спроса на недвижимость, заявила агентству Regnum заместитель директора Института налогового менеджмента Высшей школы экономики Татьяна Школьная.

Материалы по теме Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

По словам эксперта, рынок успокаивается, что позволяет потребителям выбирать жилье более тщательно. Требования потенциальных новоселов к соотношению цена-качество начали расти, отметила Школьная. Она также дала прогноз по динамике цен на квартиры: темпы роста стоимости жилья в среднем по стране сравняются с темпами инфляции, полагает специалист. «А в тех агломерациях, где цены были наиболее "перегреты" в прошлом году, возможно снижение», — заключила Школьная.

Координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента Алексей Поплавский, в свою очередь, заявил Regnum, что вероятность дальнейшего роста темпов цен на жилье в России стремится к нулю. Он предположил, что программа льготной ипотеки, скорее всего, будет скорректирована и это поспособствует выравниванию баланса спроса и предложения на рынке недвижимости и, как следствие, повлияет на уровень цен.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе; 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса; 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru