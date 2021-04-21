Россияне начали тщательнее выбирать жилье

Поведение покупателей жилья в России изменилось на фоне угасания ажиотажного спроса на недвижимость, заявила агентству Regnum заместитель директора Института налогового менеджмента Высшей школы экономики Татьяна Школьная.
По словам эксперта, рынок успокаивается, что позволяет потребителям выбирать жилье более тщательно. Требования потенциальных новоселов к соотношению цена-качество начали расти, отметила Школьная. Она также дала прогноз по динамике цен на квартиры: темпы роста стоимости жилья в среднем по стране сравняются с темпами инфляции, полагает специалист. «А в тех агломерациях, где цены были наиболее "перегреты" в прошлом году, возможно снижение», — заключила Школьная.
Координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента Алексей Поплавский, в свою очередь, заявил Regnum, что вероятность дальнейшего роста темпов цен на жилье в России стремится к нулю. Он предположил, что программа льготной ипотеки, скорее всего, будет скорректирована и это поспособствует выравниванию баланса спроса и предложения на рынке недвижимости и, как следствие, повлияет на уровень цен.
Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе; 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса; 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.