Россия призвала снять драконовские санкции с Северной Кореи

Россия призывает снять односторонние драконовские санкции с Северной Кореи на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в стране. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Российский дипломат рассказал, что из-за карантинных ограничений Северную Корею покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, оставив в отделениях лишь местный персонал. В этой связи с августа 2020 года в страну не поступило ни одного контейнера гуманитарной помощи.

Ильичев подчеркнул, что ситуацию усугубляют односторонние санкции в отношении Северной Кореи. «Совокупность этих мер не достигает поставленной цели, но бьет по народному хозяйству и простому населению. Специальные гуманитарные исключения работают неэффективно», — отметил дипломат. Он добавил, что засухи и наводнения в КНДР также сильно сказываются на бедственном положении страны.

Ранее генеральный секретарь Трудовой партии КНДР (ТПК) Ким Чен Ын объявил о том, что партийные организации на всех уровнях встанут на путь сурового «Трудного похода», аналогичного периоду экономического кризиса и голода в Северной Корее в 1990-х годах. Северокорейский лидер заявил, что данный шаг направлен на облегчение страданий народа и обеспечение материально-культурными благами жителей, которые, веря в ТПК как в партию-мать, следовали за ней десятки лет.

На съезде партии в начале года лидер КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого — санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею. Ким также заявил, что страна переживает «тяжелейший за все время момент».