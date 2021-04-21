Семенович оценила формы Туктамышевой

Певица и телеведущая Анна Семенович оценила формы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, спортсменка максимально женственная, поэтому на льду она демонстрирует более сексуальный артистизм, чем ее конкурентки. Бывшая фигуристка также добавила, что Туктамышева обладает особым колоритом. «Она с формами, она прямо женщина. Это очень ценно для одиночниц», — добавила Семенович.

На прошедшем в японской Осаке командном чемпионате мира Туктамышева в составе сборной России стала победительницей турнира. В марте на индивидуальном первенстве планеты в Стокгольме россиянка завоевала серебряную медаль.

В конце февраля Туктамышева поучаствовала в эротической фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

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