Сборная России упрочила лидерство на командном ЧМ после короткой программы у пар

Сборная России упрочила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке после короткой программы у пар. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представлявшие страну Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили за прокат 73,77 балла, заняли первое место и принесли в копилку команды 12 баллов.

После выступления в четырех видах программы российская команда набрала 61 очко. До выступления Мишиной и Галлямова танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова принес россиянам 12 баллов, одиночницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева — 12 и 11 баллов, а одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко — восемь и шесть баллов соответственно.

На втором месте располагается команда США, набравшая 56 очков. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира. У японцев 52 балла.

Соревнования продлятся до 18 апреля. На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу ISU. Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не выигрывала турнир.