Российская фигуристка Анна Щербакова стала лидером после короткой программы на командном чемпионате мира, проходящем в японской Осаке. Результаты доступны на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка набрала за прокат 81,07 балла, что является ее личным рекордом. На втором месте расположилась еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 80,35 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 77,78 балла.

Произвольную программу женщины покажут 17 апреля. Соревнования начнутся в 10:50 по московскому времени.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу ISU. Команды представляют два фигуриста и две фигуристки, представляющие одиночное катание, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не побеждала на турнире.