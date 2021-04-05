Щербакова похвасталась подарком от Тарасовой

Российская фигуристка Анна Щербакова в Instagram похвасталась подарком от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Спортсменка опубликовала фотографию с букетом цветов, отметив, что получила его от специалиста. Она также добавила, что подарок стал для нее очень неожиданным и приятным.

На завершившемся в Стокгольме чемпионате мира Щербакова выиграла золото в женском одиночном катании. На втором и третьем местах расположились ее соотечественницы Елизавета Туктамышева и Александра Трусова соответственно.

Помимо победы на мировом первенстве, в активе Щербаковой серебро чемпионата Европы-2020 и три золота чемпионатов России.