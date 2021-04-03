Щербакова станцевала с Ургантом для TikTok

Российская фигуристка Анна Щербакова станцевала с телеведущим Иваном Ургантом во время программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Видео доступно в Instagram-аккаунте спортсменки.

Щербакова и Ургант записали видео для TikTok-аккаунта группы Этери Тутберидзе. «А вот и он! Тот самый TikTok... Спасибо, Иван Андреевич, что решились на такое», — написала фигуристка.

На чемпионате мира в Стокгольме Щербакова выиграла золото в женском одиночном катании. На втором и третьем местах расположились другие россиянки Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Кроме победы на мировом первенстве в активе Щербаковой три золота чемпионата России, серебро чемпионата Европы и финала Гран-при.