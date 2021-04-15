Российская команда фигуристов стала лидером после первого дня командного ЧМ

Сборная России по фигурному катанию стала лидером в общем зачете после первого дня командного чемпионата мира. Результаты доступны на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

После выступления в трех видах программы российская команда набрала 49 очков, из них танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова принес 12 баллов, одиночницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева — 12 и 11 баллов, а одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко — восемь и шесть баллов соответственно.

На втором месте располагается сборная США, в активе которой 47 очков. Третье место занимает Япония, набравшая 42 очка.

Соревнования продлятся до 18 апреля. На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу ISU. Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не побеждала на турнире.