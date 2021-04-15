Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свой прокат в короткой программе на командном чемпионате мира, проходящем в японской Осаке. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что довольна исполнением задуманного. «По сегодняшнему выступлению тоже могут быть вопросы, но я не хотела бы лишний раз придираться к себе», — отметила она, добавив, что прочувствовала атмосферу необычного турнира и поддержку зрителей. Фигуристка подчеркнула, что взрослеет, поэтому прогресс в выступлениях неизбежен.

Ранее 15 апреля Щербакова стала лидером после короткой программы, набрав за прокат 81,07 балла. На втором месте расположилась еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 80,35 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 77,78 балла.

Произвольную программу женщины покажут 17 апреля. Соревнования начнутся в 10:50 по московскому времени.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев. Сборная России ни разу не побеждала на турнире.