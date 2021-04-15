Появилось видео лучшего проката короткой программы Туктамышевой в сезоне

Первый канал

Появилось видео лучшего проката короткой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в сезоне. Ролик доступен на сайте Первого канала.

Спортсменка заняла второе место на командном чемпионате мира, проходящем в японской Осаке, и набрала 80,35 балла. Лидером стала еще одна россиянка Анна Щербакова с 81,07 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 77,78 балла.

Произвольную программу женщины покажут 17 апреля. Соревнования начнутся в 10:50 по московскому времени.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев. Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не побеждала на турнире.