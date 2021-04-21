Подростка с саперной лопатой задержали на несогласованной акции в Москве. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

«В ходе проведения несогласованной акции в центре Москвы в отдел полиции по району Арбат был доставлен несовершеннолетний 2005 года рождения, который при себе имел саперную лопату», — уточнили в полиции.

Отмечается, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в центре Москвы начались задержания участников акции у станции метро «Боровицкая». По данным МВД, в несогласованных акциях в 29 городах России приняли участие 14,4 тысячи человек.

20 апреля власти Москвы отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Первое уведомление было подано в правительство столицы с нарушениями требований. В частности, заявленные в уведомлении граждане находятся за пределами России.

МВД России также призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.