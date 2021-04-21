Девушка оставила густую монобровь на лице вопреки прозвищу «горилла»

Британская блогерша с густой монобровью пожаловалась на травлю со стороны незнакомцев. Информация появилась на сайте Daily Star.

Жительница графства Беркшир Сидни Акбар (Cydni Akbar) рассказала журналистам, что еще в школе часто сталкивалась с оскорблениями из-за своих густых бровей. По словам девушки, одноклассники придумали для нее прозвище «горилла». «Мне говорили, что я должна сбрить брови», — добавила она.

Согласно материалу, из-за постоянной травли блогерша начала выщипывать брови, чтобы не выделяться среди остальных подростков. «Я не понимала, почему меня обижают, но все равно решила избавиться от растительности на лице, чтобы больше не выслушивать оскорбления», — пояснила Акбар.

Однако в сентябре прошлого года пользовательница сети решила противостоять негативным комментариям по поводу ее внешнего вида и начала вновь отращивать монобровь. Она объяснила, что хотела стать самой собой, а не подстраиваться под стандарты красоты, диктуемые обществом.

«Мнения людей контролировали мою внешность на протяжении многих лет, но пришло время перестать слушать незнакомцев», — сказала героиня материала. Девушка начала публиковать ролики в TikTok, в которых она показывает свою монобровь, призывая тем самым подписчиц не обращать внимание на травлю в соцсетях.

В сентябре монобровь модели сравнили с логотипом «Макдоналдса». Американка Хейли Михальски (Haylee Michalski) рассказала, что ей часто приходится сталкиваться с оскорблениями в свой адрес. «Люди говорят, что у меня на лбу эмблема Макдоналдса», — призналась манекенщица.