Монобровь модели сравнили с логотипом «Макдоналдса»

Жительница американского города Чарльстон, штат Южная Каролина, отрастила густую монобровь и подверглась критике со стороны пользователей сети, которые начали сравнивать часть ее лица с логотипом «Макдоналдса». Своей историей 22-летняя Хейли Михальски (Haylee Michalski) поделилась с Daily Mail.

По словам героини, ей приходилось часами выщипывать область между бровей чтобы убедиться, что они находятся как можно дальше друг от друга. Процесс был изнурительным и трудоемким, и поэтому, устав от стремления приблизиться к стандартам красоты, Михальски решила перестать удалять волосы.

«Я очень нервничала, когда решила отрастить монобровь. Я знала, что это что-то, что будет меня отличать, и что большинство не поймет и не одобрит мой выбор. Не так много людей смогли бы носить монобровь с гордостью, и я хотела бы быть одной из тех, кто не боится того, что общество говорит об их понимании красоты», — сказала модель.

Михальски призналась, что ей часто приходится сталкиваться с оскорблениями в свой адрес. «Люди говорят, что у меня на лбу эмблема Макдоналдса. Некоторые утверждают, что я должна удалить волосы, чтобы стать "горячее". Кто-то сравнивает меня с Фридой Кало, что я очень ценю, потому что она меня вдохновляет и является моим идолом. Я определенно получаю больше ненависти, чем положительных комментариев», — поделилась девушка.

Героиня материала объяснила, что ее главная цель — показать людям, что волосы на теле — это нормально, и что не стоит думать о мнении окружающих, если дело касается личного комфорта и уверенности в себе.

«Мой вам совет: делайте все, что заставляет вас чувствовать себя комфортно. Я не хочу, чтобы кто-то ощущал давление со стороны общества по поводу того, как он должен выглядеть. Каждый человек красив по-своему, с монобровью или без нее. Никому не должно быть стыдно за то, кто он есть», — сказала Михальски.

В январе юная визажистка из Дании отрастила густую черную монобровь и прославилась в сети. Девушка отказалась от выщипывая бровей в марте 2019 года, несмотря на то, что ее друзья были против этого. Она решилась на такой шаг, увидев, как другие визажисты в Instagram рисовали одну широкую бровь на лицах моделей.