Женщина случайно отправила эротические фотографии трем рабочим

Жительница английского графства Бакингемшир рассказала, как случайно отправила трем рабочим-штукатурам свои эротические фотографии. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

52-летняя Розанна Додж (Roseanne Dodge) собиралась нанять штукатура для работ на кухне. Голая, она встала с кровати и сделала несколько снимков. Британка утверждает, что совсем забыла, что у нее на стене висело ростовое зеркало, в котором она полностью отразилась. Во время отправки фотографий трем штукатурам на Facebook она также не заметила ничего странного на снимках.

Вскоре один из трех рабочих ответил ей, что вынужден отказаться от заказа из-за «неподобающего характера снимков». Он добавил, что не знает, отправила ли Додж эротические фотографии умышленно или случайно, но посоветовал всегда просматривать сообщение и вложения перед отправкой.

Додж была ужасно смущена. Она написала штукатуру, что ей очень стыдно, но не получила ответа. Второй рабочий проигнорировал ее сообщение, а страницу третьего вела его девушка. Британка извинилась перед ней. Девушка штукатура ответила, что посмеялась над ситуацией, удалила неподобающие снимки и передала своему партнеру заказ.

Ранее сообщалось, что британка случайно отправила эротический снимок родственникам жениха. Она сделала фотографию сидящего в манеже ребенка, пока принимала душ, и отправила ее в семейный чат.