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Шойгу сообщил о создании новой дивизии на юге России

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В Южном военном округе в 2020 году была создана еще одна мотострелковая дивизия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.

Создание дивизии, по словам министра, стало главным из 54 организационных мероприятий в рамках совершенствования боевого состава. «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники», — сказал он.

По словам Шойгу, при подготовке органов военного управления используются новые системы управления.

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