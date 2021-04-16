Шойгу объяснил присвоение ему звания Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что получил звание Героя России за участие в нескольких военных операциях. Его цитирует «Комсомольская правда» в пятницу, 16 апреля.

Первая операция проходила в 1992 году в Южной Осетии. «Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну много там сопутствующих было вещей», — сказал Шойгу.

Далее, по его словам, были конфликты в Абхазии и Приднестровье. «Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан впервые в Советском Союзе алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», — пояснил глава Минобороны.

Шойгу добавил, что впервые услышал о присвоении ему звания Героя России перед парадом Победы: мимо него прошел президент Борис Ельцин со словами «Надо дать Героя». В результате эту награду министр получил спустя пять лет.

В сентябре 2020 года Шойгу рассказал, что мечтает построить город в Сибири. Инновационное поселение, по его словам, может появиться в Минусинской котловине, где добывается большое количество полезных ископаемых.

Конфликт в Южной Осетии перешел в горячую фазу зимой 1990-1991 годов на фоне внутренних конфликтов в Грузии и стремления осетинского населения к автономизации. После прихода к власти Эдуарда Шеварднадзе в 1992 году грузинские военные активизировали действия в Южной Осетии, что вызвало нарастающий поток беженцев в российскую Северную Осетию. Включившаяся в урегулирование ситуации Россия начала гуманитарную операцию и политически принудила стороны к заключению мирного соглашения (24 июня 1992 года). В соответствии с договоренностями, на территории Южной Осетии были развернуты смешанные миротворческие силы в составе трех батальонов: российского, осетинского и грузинского.