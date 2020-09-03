Шойгу раскрыл свою мечту

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде» рассказал, что мечтает построить город в Сибири. Инновационное поселение, по его словам, может появиться в Минусинской котловине.

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири», — раскрыл свои замыслы чиновник. Он отметил, что там добывается более половины меди страны, 75 процентов никеля, около 90 процентов платины, при этом самым крупным производителем электродвигателей из медной проволоки остается Китай.

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«Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?» — задался вопросом Шойгу. По словам министра, в Сибири можно производить аккумуляторы, аналогичные тем, которые используются для электромобилей Tesla.

Новый производственный центр — «город инноваций, передовой науки и технологий» — может быть возведен в Минусинской котловине, уточнил Шойгу. Она расположена между горными системами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге.

Ранее в сентябре стало известно, что Шойгу считает телефон главным врагом людей. По мнению министра, многие сегодня живут «коротко и неподробно» из-за гаджетов, которые заменяют им реальную жизнь.

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