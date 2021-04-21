Белорусским силовикам разрешили менять внешность

Белорусские сенаторы одобрили поправки в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны». Теперь силовикам, журналистам и судьям разрешено менять внешность и обращаться за услугами телохранителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что изменения в закон были внесены из-за угроз, которые поступали в адрес должностных лиц в конце прошлого года. По словам министра внутренних дел Ивана Кубракова, в защите нуждаются не только силовики, но и лица с гражданской позицией — учителя, артисты, журналисты. Поэтому в законопроект было внесено понятие «защищаемые лица». Таким образом, любой гражданин, которому угрожают, может обратиться в органы внутренних дел, а там уже определят степень угрозы.

«С учетом этого и определяется степень защиты. Кому-то достаточно просто изменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности», — сказал министр.

Ранее в апреле сообщалось, что в Белоруссии 109 милиционеров подали гражданские иски о возмещении морального ущерба, полученного ими во время разгона акции протеста в городе Пинск в ночь после президентских выборов в августе 2020 года.