В Белоруссии насчитали 3000 связанных с протестами преступлений

Власти Белоруссии насчитали более 3000 преступлений, связанных с акциями протеста в прошлом году. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает БЕЛТА.
Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско заявил что в 2020-м правоохранительная система столкнулась «с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности».
«За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста», — сообщил он.
По словам Дыско, в числе преступлений — около 600 оскорблений представителей власти и более 300 случаев насилия или угрозы применения насилия в отношении милиционеров.
В Белоруссии восемь месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят внешние силы.