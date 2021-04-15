В Белоруссии насчитали 3000 связанных с протестами преступлений

Власти Белоруссии насчитали более 3000 преступлений, связанных с акциями протеста в прошлом году. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает БЕЛТА.

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Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско заявил что в 2020-м правоохранительная система столкнулась «с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности».

«За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста», — сообщил он.

По словам Дыско, в числе преступлений — около 600 оскорблений представителей власти и более 300 случаев насилия или угрозы применения насилия в отношении милиционеров.

В Белоруссии восемь месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят внешние силы.