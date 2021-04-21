Россиянка скончалась в подъезде после отъезда скорой

Скорая помощь не забрала лежащую в подъезде россиянку, и она скончалась. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Следствие проверит сообщение в одной из социальных сетей о том, что жительница города Анжеро-Судженска обнаружила в подъезде женщину в полубессознательном состоянии, которая не могла вспомнить свое имя и место жительство. Женщина вызвала скорую помощь, дождалась приезда медиков и ушла в магазин. Вернувшись через десять минут, она обнаружила больную на том же месте, она не подавала признаков жизни. Машины скорой уже не было.

Следствию предстоит установить порядок действий медиков и причину смерти пациентки, а также найти ее родственников.

Ранее в хуторе Родники Ростовской области местный житель умер в машине скорой помощи, которая застряла в грязи. Россиянин скончался, пока автомобиль вытаскивал трактор. Известно, что пациента решили госпитализировать из-за высокого давления.