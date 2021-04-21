Ученые назвали причину сексуальных проблем у женщин

Недостаток сна почти вдвое увеличивает риск возникновения сексуальных проблем у женщин. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, плохой сон может сократить половое влечение и снизить уровень удовольствия. Об этом сообщает CNN.

В исследовании приняли участие более 3400 женщин, средний возраст которых составил 53 года. Ученые попросили их ответить на вопросы о качестве сна и оценить уровень удовлетворения своей сексуальной жизнью. Отмечается, что респондентки, которые спали менее пяти часов каждую ночь, реже получали удовольствие от близости с партнером.

«Если вы предложите уставшей женщине выбрать между сном и сексом, она выберет сон», — объяснила руководитель Центра женского здоровья клиники Мэйо, доктор Стефани Фобион.

По ее словам, плохой сон также может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее американский невролог Крис Уинтер, написавший книгу о борьбе с нарушениями сна, дал несколько советов желающим быстрее засыпать и лучше высыпаться. Он порекомендовал людям, которых мучает бессонница, понизить температуру в спальне на несколько градусов.